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Постачав у РФ обладнання для військових баз: СБУ затримала директора заводу в Дніпрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постачав у РФ обладнання для військових баз: СБУ затримала директора заводу в Дніпрі
Під час обшуків на виробництві та у квартирах фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.
фото: пресслужба СБУ

Для маскування «схеми» її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації

Служба безпеки України затримала директора заводу в Дніпрі за постачання до РФ обладнання для облаштування військових баз. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії кілька партій арматурних комплектуючих на понад 2 млн грн.

Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства в Дніпрі та його підлеглий.

Після початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з РФ і спільно розробили механізм нелегального експорту в Росію санкційної продукції.

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Для реалізації угоди вони залучили кілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після отримання українського обладнання одразу переправляли його до РФ. Для маскування «схеми» її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

«Насамперед ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз і пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ і в тимчасово захоплених регіонах України», - повідомили в СБУ.

Під час обшуків на виробництві та у квартирах фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за фактом пособництва державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до РФ.

Нагадаємо, СБУ зловила кримінального авторитета, який понад десятиліття тероризував Вінниччину

Теги: розслідування слідство арешт СБУ росія

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