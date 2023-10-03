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Україна спільно з Францією вироблятимуть безпілотники: підписано контракт

glavcom.ua
Україна спільно з Францією вироблятимуть безпілотники: підписано контракт
Aarok – це безпілотник середньої висоти та великої витривалості
фото: aarok.fr

Нові безпілотники можуть запустити уже наступного року

Французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством «Антонов» про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE. Про це повідомляє видання LaTribune.

Зазначається, що угода була підписана під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва 28 вересня. За словами президента та засновниці Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник «має злетіти в Україні наступного року».

Вона уточнила, що після підписання угоди, українська і французька сторона мають узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотника. Зокрема потрібно визначитися з місцем для збирання дрона та вирішити, яке французьке та українське обладнання обрати для цього БПЛА.

Тюржи також наголосила, що Aarok, який випускатиме «Антонов», не піде на експорт. Дрон призначається лише для Збройних сил України.

Французький безпілотник Aarok
Французький безпілотник Aarok – це дрон середньої висоти та великої витривалості, що несе різні датчики та озброєння залежно від місії. Максимальна швидкість БПЛа – 463 км/год. Він може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктури. Безпілотник презентували на Паризькому авіасалоні у червні 2023 року.

Нагадаємо, під час візиту до Києва міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню спільно з делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки, підписали близько 20 контрактів з українськими промисловцями. Водночас, Сполучені Штати готові надіслати ЗСУ ракети Atacms з касетною частиною, коли президент Джо Байден схвалить передачу. Про це заявив начальник відділу закупівель армії Дуг Буш. 

Теги: зброя війна Франція безпілотник

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