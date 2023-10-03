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Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
Вбивство двох військовослужбовців сталося вночі 2 жовтня в Києві
фото з відкритих джерел

Наразі вирішується питання щодо обрання військовому запобіжного заходу у виді тримання під вартою

Прокуратура оголосила підозру військовослужбовцю ЗСУ, який розстріляв двох інших військових Києві. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прокурори повідомили, що вбивство двох військовослужбовців сталося вночі 2 жовтня в Києві.

Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкоголь з двома співслужбовцями цієї ж військової частини.

Після раптово виниклого конфлікту, він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, а потім намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями.

При затриманні у зловмисника було вилучено автомат «Калашнікова» з набоями.

Як повідомлялося, у Києві військовослужбовець Збройних сил України застрелив двох інших військових. Подія сталася на вулиці Лаврська.

Теги: вбивство алкоголь прокурор слідство військові солдат

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