Розстріл військових у Києві: стали відомі нові деталі
Наразі вирішується питання щодо обрання військовому запобіжного заходу у виді тримання під вартою
Прокуратура оголосила підозру військовослужбовцю ЗСУ, який розстріляв двох інших військових Києві. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Прокурори повідомили, що вбивство двох військовослужбовців сталося вночі 2 жовтня в Києві.
Як встановило слідство, солдат однієї з військових частин, дислокованої в столиці, після добового чергування розпивав алкоголь з двома співслужбовцями цієї ж військової частини.
Після раптово виниклого конфлікту, він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, а потім намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями.
При затриманні у зловмисника було вилучено автомат «Калашнікова» з набоями.
Як повідомлялося, у Києві військовослужбовець Збройних сил України застрелив двох інших військових. Подія сталася на вулиці Лаврська.
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