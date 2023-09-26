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Поліція Кіпру відстежує підозрілих біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Поліція Кіпру відстежує підозрілих біженців
Підозрілі біженці потрапляють до реєстру
фото з відкритих джерел

Правоохоронці Кіпру стежать за тиими біженцями, які перебувають у країні

Поліція Кіпру офіційно підтвердила наявність реєстру підозрілих осіб серед біженців. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що в ньому перераховано  уже 450 осіб, переважно усі вони пов'язані із терористичною діяльністю в Сирії.

Видання Philenews опублікувало матеріал, у якому розповіло про наявність спеціального списку. У ньому перераховано 450 осіб, які проживають на Кіпрі та подали заявку на статус біженця. Про це пише «Вісник Кіпру».

За даними ЗМІ, деякі з них прибули на острів із підробленими документами, інші постійно переміщаються між Кіпром та Близьким Сходом. Багато хто пов'язаний із організаціями, які були класифіковані на міжнародному рівні як терористичні (ІДІЛ, «Джебхат ан-Нусра»).  Деякі з осіб, які потрапили до списку, пропагують екстремістські погляди у соціальних мережах.

Прессекретар поліції Христос Андреу підтвердив, реєстр іноземних громадян, підозрюваних у можливих зв'язках із терористичними угрупованнями за кордоном, справді існує. Але відмовився повідомляти, скільки імен у ньому перераховано. Андреу сказав, що за цими особами ведеться спостереження, їх регулярно викликають на допит.

За словами прессекретаря, поліція дотримується певного протоколу дій, щоб виявити можливу причетність підозрілих осіб до терористичних організацій та протиправної діяльності

Зокрема правоохоронці регулярно перевіряють інформацію про іноземних громадян з міжнародних баз даних (наприклад, Інтерполу). Відстежують акаунти підозрілих осіб у соціальних мережах на предмет екстремістських постів. Регулярно викликають цих людей на допити та навідуються за вказаними адресами проживання, щоб перевірити, де насправді перебуває той чи інший підозрілий іноземець.

Представник поліції пояснив, що з 2019 року існує урядова група з оцінки підозрюваних у тероризмі іноземців. Її члени регулярно збираються та оновлюють наявну інформацію. Усі державні відомства, залучені до міграційної політики, отримують від групи актуальні дані.

Андреу пояснив, що цей список може також включати осіб, які були допитані та втратили статус підозрюваних, оскільки їхній зв'язок з терористичними організаціями не було доведено.

Нагадаємо, за запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». За версією правоохоронців, він є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Правоохоронці не називають ім'я затриманого, проте за даними ЗМІ йдеться про Сергія Борисова.

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Теги: допит фінанси поліція реєстр Кіпр біженці

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