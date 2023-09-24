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На Київщині виник скандал через патріотичні малюнки: чим усе обернулося

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині виник скандал через патріотичні малюнки: чим усе обернулося
Власницю салону краси розлютили патріотичні гасла
фото: скріншот із відео

Власниця салону краси вимагала стерти намальований біля її закладу український прапор

У містечку Макарів на Київщині власниця місцевого салону краси обурилася через дитячі малюнки крейдою на асфальті біля її закладу. Діти вимушеної переселенки із тимчасово окупованого регіону Запоріжжя, дружини військового Вікторії Середи намалювали синьо-жовті прапори та зробили написи «Слава Україні! Героям слава». Власниця закладу Ірина Дворська влаштувала скандал, вимагаючи змити «цю гидоту», нібито заради чистоти подвір’я. Яке продовження отримав цей скандал, ідеться в сюжеті ТСН.

У п’ятницю, 22 вересня, Вікторія Середа виклала в соцмережі відео, розповівши про конфлікт із власницею салону краси під час відвідин цього закладу з дітьми та чоловіком, який приїхав у відпустку. За її словами, бізнесвумен насварила дітей та ображала її сім’ю через малюнки крейдою на асфальті.

Уже наступного дня, коли про цей випадок дізналися місцеві мешканці, біля цього закладу з’явилося ще більше малюнків із синьо-жовтими прапорами та патріотичними гаслами.

А в неділю вранці фасад салону краси та площу перед ним розмалювали вже масляними фарбами. На асфальті з’явилися зображення синьо-жовтих прапорів, а на вітринах закладу  різноколірні написи «Слава Україні» та «Героям слава». Власниця салону краси називає це «вандалізмом».

У розмові з журналістом ТСН Ірина Дворська заперечувала будь-які образи державної символіки, військових чи родини Вікторії Середи.

На відео з камер спостереження, які вдалося переглянути, видно, що між власницею закладу та сім’єю біля нього відбувається спілкування, але запис відбувався без звуку. Чоловік Вікторії, який зараз знову перебуває на війні, телефоном підтвердив, що вони змушені були піти із салону, не отримавши послуг через образи з боку власниці.

Власниця салону краси стверджує, що її заклад розмалювали близько другої години ночі, під час комендантської години.

«Це неприємно. Хочеться для людей якнайкраще, а бачите як виходить», – говорить Ірина Дворська.

Вікторія Середа заперечує причетність своєї родини чи знайомих до цього інциденту.

«Щодо малюнків фарбою нехай поліція розбирається, яке покарання передбачено. Мені приємно, що люди реагують і підтримують», – сказала вона.

До речі, під час перебування знімальної групи до салону краси прийшли місцеві мешканці з національним прапором, щоб висловити свою підтримку дружині військового.

У поліції пообіцяли надати всі коментарі у понеділок, 25 вересня.

Нагадаємо, Київрада на цей рік передбачила на підтримку українських військових п’ять млрд грн.

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Теги: Запоріжжя скандал поліція чоловік відео конфлікт соцмережі

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