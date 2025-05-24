Французький фермер знайшов на своїй ділянці 150 тонн золота

Фермер знайшов золото, але не може взяти собі ані грама

Фермер у Франції натрапив на скарб вартістю 3,5 млрд євро

52-річний фермер Мішель Дюпон виявив золоті самородки у струмку у французькому регіоні Овернь. Як повідомляє «Главком», про це написала газета La Grada Online.

Чоловік випадково знайшов золото під час огляду своєї ділянки землі. «Я просто перевіряв землю і побачив дивний блиск у струмку. Коли почав копати – не повірив своїм очам», – розповів чоловік.

За попередніми оцінками, під його фермою може бути до 150 тонн золота загальною вартістю близько 3,5 млрд євро.

При цьому сам Дюпон не може взяти собі ні грама. Як тільки стало відомо про золоту руду на ділянці, французька влада оперативно втрутилася, заборонивши фермеру видобуток дорогоцінного металу.

Згідно з французьким законодавством, надра належать державі, навіть якщо вони розташовані під приватною землею. Для початку розробки знадобляться багаторічні екологічні експертизи та узгодження.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця вартість золота на короткий час перевищила $3500 за унцію. Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, що спричинило занепокоєння серед інвесторів і зростання попиту на захисні активи.

До слова, аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни.