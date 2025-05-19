Мерц намагався владнати конфлікт між Мелоні та Макроном через Україну

У суботу Мерц зустрівся з Мелоні та спробував залагодити конфлікт

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц спробував пом'якшити дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через виключення італійської прем'єрки Джорджі Мелоні з групи європейських лідерів, які координують дії зі США в Україні. Про це пише британська газета Financial Times, повідомляє «Главком»

«Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц спробував пом'якшити запеклу дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через виключення прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні з групи європейських лідерів, які координують свої дії з Білим домом по Україні», – йдеться у статті.

У суботу Мерц зустрівся з Мелоні та спробував розрядити ситуацію, стверджується у публікації.

За даними видання, напруженість виникла, коли президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні у поширенні неправдивої інформації. Вона заявила, що через відмову направити війська в Україну її не включили до списку європейських лідерів, які зустрілися з Володимиром Зеленським і провели спільну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. При цьому, як стверджується, розгортання військ не обговорювалося.

Французький лідер, канцлер ФРН, а також прем'єри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск 10 травня взяли участь у зустрічі так званої «коаліції охочих» у Києві.

За підсумками паризького саміту коаліції охочих 27 березня Макрон заявив, що кілька представників коаліції планують відправку в Україну сил стримування. Як наголосив французький лідер, ініціатива Парижа та Лондона не стане заміною українським військам, а сили стримування не стануть миротворцями. Їхня мета полягатиме у стримуванні Росії, їх розмістять у заздалегідь визначених з українцями стратегічних місцях. Макрон зазначив, що з ініціативою не всі погоджуються, але для її реалізації в цьому немає потреби.

Нагадаємо, у західноєвропейському таборі спалахнув новий міжнародний скандал через неучасть Італії в останніх дипломатичних зусиллях щодо наближення миру в Україні. Першопричиною цього, ймовірно, є особиста антипатія між прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та президентом Франції Еммануелем Макроном.