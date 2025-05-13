«Моя дружина – свиня». Магазин у Каннах «прославився» через скандальну вивіску

Менш ніж за місяць після відкриття власники отримали офіційне попередження від муніципалітету Канн з вимогою зняти вивіску

Каннський магазин делікатесів опинився в центрі скандалу через провокаційну назву

Невеличкий магазин делікатесів у французьких Каннах став сенсацією через свою епатажну назву «Ma femme est une cochonne» («Моя дружина – свиня»). Попри обурення місцевої влади, власники закладу не мають наміру відмовлятися від оригінальної ідеї та заявляють про несправедливе ставлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оuest-france.

Магазин, заснований двома гурманами, відкрився в січні цього року, пропонуючи широкий асортимент м'ясних виробів та напоїв. Проте, саме його назва привернула найбільшу увагу відвідувачів та громадськості.

Менш ніж за місяць після відкриття власники отримали офіційне попередження від муніципалітету Канн з вимогою зняти вивіску. Міська влада аргументувала свою позицію відсутністю необхідної реєстрації на встановлення зовнішньої реклами, посилаючись на місцеве законодавство. За невиконання вимоги підприємцям загрожував штраф у розмірі €243 за кожен день.

Однак співвласники магазину мають іншу думку щодо справжніх причин конфлікту. Девід Прінс, один із власників, заявив журналістам: «Після того, як розмістили вивіску, нас почали атакувати. Людина, відповідальна за подібні рішення, дала нам зрозуміти, що проблема полягає саме в назві. При цьому багато інших закладів ніколи не зверталися за дозволом на встановлення вивіски».

На вивісці, окрім скандальної фрази, також були зображені ескізи свиноматки з підкресленим декольте та сокирою, що, ймовірно, також могло викликати невдоволення.

Попри тиск з боку влади, підприємці не здалися. Вони виготовили нову вивіску з тією ж назвою та розмістили її всередині магазину, прямо на вікні. Таким чином, вони формально обійшли вимоги місцевої влади щодо зовнішньої реклами.

За словами власників, місцеві жителі, включно з їхніми дружинами, яких потенційно могла б образити така назва, сприйняли її з гумором. Вони наголошують, що вдалися до такої провокації свідомо, щоб привернути увагу до свого закладу.

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