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Україна наступна? Новий канцлер Німеччини вирушив у першу закордонну поїздку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Україна наступна? Новий канцлер Німеччини вирушив у першу закордонну поїздку
Канцлер підкреслив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню
фото: Michael Kappeler/dpa

Наразі триває координація поїздки Мерца до України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Парижу, аби зустрітися із президентом Еммануелем Макроном. Після Франції він вирушить до Польщі, оскільки консервативний лідер прагне відновити відносини з головними союзниками Німеччини. Як передає «Главком», про це повідомляє Tagesschau та Reuters.

Та як стало відомо медіа, Мерц планує незабаром відвідати і Україну. 

Наразі триває координація поїздки, і він хоче «зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією», заявив Мерц під час візиту до Парижа.

Канцлер підкреслив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц також пов'язав питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення вогню в Україні.

За словами Мерца, важливо, щоб США продовжували брати участь у цьому процесі, «а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України», і «щоб американці залишалися в грі». Він сподівається, що США «продовжать виконувати свої зобов'язання» в рамках НАТО, а також щодо України.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

З першої спроби не вдалося обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини. З другої спроби 6 травня Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. За нього проголосували 325 депутатів. 

Також лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц вступив на посаду канцлера Німеччини в момент, який багато хто називає найважчим для країни з часів возз'єднання. Як пише «Главком», про це повідомляє The New York Times.

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Теги: Фрідріх Мерц Франція

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