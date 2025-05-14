Жінка народила під час авіарейсу до Іспанії

У небі над Францією народилася дівчинка

Під час рейсу авіакомпанії Ryanair до Іспанії у повітрі несподівано з'явився додатковий пасажир – жінка народила. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Рейс вилетів з Брюсселя о 13:28, а політ до провінції Кастельон в Іспанії займає зазвичай близько двох годин. Проте екіпажу довелося в останню хвилину змінити маршрут, аби доставити новонародженого на землю у Франції.

Коли дитина почала народжуватися, літак Ryanair прийняв рішення перенаправитися в Лімож (Франція).

Зазначається, що жінці, у якої почалися пологи, допомогла член парламенту Бельгії Кетлін Депуртер, яка їхала у подорож зі своїм сином на святкування його дня народження до бабусі в Кастельон.

Жінка була на 37 тижні вагітності. Перейми були кожні сім хвилин, протн все відбувалося так швидко, що довелося облаштувати пологову палату в хвостовій частині літака, і вона народила там.

Врешті-решт народилася дівчинка. Наразі мати та її новонароджена донька почувають себе добре та перебувають під наглядом у французькій лікарні.

Раніше повідомлялося, що з'явилася на світ перша дитина, зачата за допомогою високоавтоматизованої методики екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Біотехнологічна компанія побудувала робочу станцію, яка проводить усі 23 етапи стандартної процедури у повністю автоматичному режимі. Такий підхід знижує ризик людської помилки у подібних процедурах.

А у Британії трансгендерний чоловік народив дитину після природного зачаття.