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Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
фото з відкритих джерел

Заморожені російські активи Франція використає для посилення позиції України для початку мирних переговорів

Франція використовуватиме доходи від заморожених російських активів для обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які поставили Збройним силам України. Про це пише Le Figaro, передає «Главком».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що йдеться про кошти, отримані з відсотків з заморожених російських активів. Їх мобілізують для забезпечення технічної підтримки САУ Caesar через франко-німецький концерн KNDS, який у червні 2024 року вже відкрив дочірню компанію та центр технічного обслуговування в Україні.

Мета таких дій – посилити тиск на Росію та поставити Україну в сильнішу позицію для початку мирних переговорів.

Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Нагадаємо, що Франція передала Україні близько 60 Caesar. Ці установки можуть вести високоточний вогонь на відстань до 40 км зі швидкістю до шести снарядів за хвилину.

Додамо, що сьогодні до Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибув очільник Франції Еммануель Макрон. Він озвучив три головні послання до українців. Очільник Франції наголосив, що мирна угода, яка має бути укладена, повинна гарантувати її безпеку. 

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Теги: Франція Еммануель Макрон війна росія фінанси ЗСУ

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