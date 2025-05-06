Сім осіб отримали вироки за погрози режисеру церемонії відкриття Олімпіади-2024

Церемонія відкриття Олімпіади відбулася 26 липня 2024 року

Суд Парижа виніс вироки особам, які погрожували режисеру церемонії відкриття Олімпіади у Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmcsport.bfmtv.com.

Семеро осіб отримали покарання у вигляді умовних строків та штрафів. Суд ухвалив, що вони винні у кібербулінгу режисера Тома Жоллі. Зокрема, його ображали та погрожували смертю.

Троє осіб мають сплатити штрафи у розмірі від 2000 до 3000 євро, четверо отримали умовне позбавлення волі на строк від 2 до 4 місяців. Також кожен із них зобов'язаний виплатити Жоллі по одному євро як компенсацію моральної шкоди.

Також двом особам заблокували акаунти у соцмережі.

«У багатьох виникає відчуття безкарності, коли вони у пориві емоцій надсилають образливі повідомлення. Ми знаємо, що може дійти до фізичного нападу», – заявив прокурор.

Він також вимагав для всіх обвинувачених умовних термінів від 3 до 8 місяців.

Церемонія відкриття Олімпіади відбулася 26 липня 2024 року.

Під час церемонії відкриття цьогорічних літніх Олімпійських ігор у Парижі на сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Сценка обурила християн, які звинуватили організаторів у висміюванні християнства.

Тома Жоллі заперечував намір когось образити.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

МОК також скоротив кількість чоловічих футбольних збірних на Олімпіаді-2028 року на користь жіночих. У жіночому футбольному турнірі візьмуть участь 16 команд, у чоловічому – лише 12.

Крім того, квота у жіночому водному поло буде збільшена з 10 до 12 команд, це відповідатиме кількості чоловічих збірних. У боксі буде додано ще одну додаткову жіночу вагову категорію – тепер і в чоловічому, і жіночому турнірі буде по сім дисциплін.

Серед інших важливих змін – збільшення учасників у баскетболі «три на три» до 24 команд; вперше буде розіграно індивідуальні медалі у трьох дисциплінах спортивного скелелазіння.

Також будуть представлені три види змагань з прибережного веслування. Крім того, до олімпійської програми увійшли дистанції 50 метрів брасом, батерфляєм та у плаванні на спині.

В оновленій програмі Олімпійських ігор 2028 з'явиться відразу шість нових змішаних дисциплін: стрільба з лука, спортивна гімнастика, легка атлетика (змішана естафета 4х100 м), веслування (змішана двійка-парна), гольф та настільний теніс.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.