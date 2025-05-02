Куди варто інвестувати гроші у 2025 році: названо найвигідніші товари

Найдорожчою сільськогосподарською продукцією стала кава сорту арабіка

Кобальт, кава і золото в січні-квітні стали найвигіднішими товарами для інвестицій, а найзбитковішим був апельсиновий сік. Як повідомляє «Главком», це випливає з даних ICE Futures та Шанхайської біржі металів.

Так, кобальт, який широко застосовується для виготовлення сталі та електричних акумуляторів, з кінця грудня 2024 року до кінця квітня поточного року збільшився у ціні майже на 39%. Золото подорожчало на 25,6%. Крім них, серед металів найшвидше зростали ціни на сталь (+22,3%), що використовується в каталізаторах родій (+18,1%) та мідь (+15%).

Найдорожчою сільськогосподарською продукцією та другою за темпами зростання серед усіх товарів стала кава сорту арабіка – його вартість підскочила на 25,8% з початку поточного року. Соєва олія зросла в ціні на 21,4%, а пшениця на американській біржі – на 11,1%.

В енергетиці позитивну динаміку показали лише пропан (+10,6%) та бензин на американській біржі (+1,2%). Найбільш поширені енергоносії, навпаки, сильно подешевшали: найбільше з початку року втратили в ціні газ у Великій Британії та Європі – приблизно 38% та 34% відповідно, а також вугілля – 22,4% та нафта Brent – ​​близько 16%.

Серед усіх товарів найсильніше за перші чотири місяці поточного року подешевшав апельсиновий сік – одразу на 45%, а також картопля на європейській біржі – приблизно на 43%. Какао-боби, торішній лідер із прибутковості, цього року на тлі більш сприятливої ​​ситуації з урожаєм втратили майже 31% вартості на лондонській біржі.

Найбільш «постраждалими» серед металів були галії зі зниженням вартості на 14,6%, германій (-12,3%) та цинк (-12,6%).

До слова, про те, що потрібно системно диверсифіковано відкладати частину своїх доходів заявив колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.