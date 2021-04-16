Путін планує зустрітися із Лукашенком. Про що говоритимуть

«Це буде така серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем», – сказав Лукашенко

Президент Білорусії Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Про це він заявив на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, передає БЕЛТА.

Лукашенко уточнив, що захід, імовірно, відбудеться 22 квітня. За його словами, «про графік роботи з багатьох питань» вони з Путіним домовилися напередодні під час телефонної розмови.

«Це буде така серйозна зустріч з обговорення тих чи інших проблем», – сказав Лукашенко.

Напередодні, 15 квітня, президенти Росії й Білорусії поговорили по телефону й обговорили двосторонній порядок. Зокрема, була порушена також тема нагірно-карабахського врегулювання. Як уточнили на сайті Кремля, за підсумками розмови був «виражений обопільний настрій на подальше всебічне зміцнення російсько-білоруських союзницьких відносин».

Водночас не зазначається, чи порушуватимуть Путін та Лукашенко українське питання.

Раніше резидент України Володимир Зеленський підтвердив, що Путін відмовився від пропозиції провести телефонну розмову. Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, текст якого опубліковано на сайті ОПУ.

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська планує зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом.

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