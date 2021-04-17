Олександр Лукашенко не робитиме щеплення від коронавірусу

Глава Білорусі пишається тим, що ніколи не робив щеплення навіть від грипу

Глава Білорусі Олександр Лукашенко не планує найближчим часом вакцинуватися від Covid-19. Як інформує кореспондент агентства «Мінськ-новини», про це президент заявив, беручи участь в республіканському суботнику в агромістечку Олександрія Могилевської області.

«Олександр Лукашенко розповів, що сам поки не планує вакцинуватися, особливо з огляду на те, що недавно аналіз його крові показав наявність достатньої кількості антитіл після раніше перенесеної хвороби. Глава держави додав, що раніше ніколи не робив щеплення і від грипу», – йдеться в повідомленні.

Також він прокоментував поточну ситуацію із захворюваністю в Білорусі. Вона контрольована і навіть нижче очікуваного раніше рівня. За словами білоруського лідера, в республіці почали виробництво достатньої кількості вакцин для того, щоб «убезпечити на певний час людей».

«Ми виробляємо достатньо вакцин для того, щоб хоча б убезпечити на час людей. На півроку, 6-8 місяців. Ми не знаємо, протягом якого терміну вакцина буде діяти. Те, що вона діє і оберігає людей на якийсь період, – це точно», – додав він.

Як повідомляє Tut.by, сьогодні по всій Білорусі проходить масовий загальнодержавний суботник, в якому в обовʼязковому порядку беруть участь представники влади. Кошти, зароблені у цей день, будуть спрямовані зокрема на закупівлю вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, що сьогодні син білоруського президента Дмтро Лукашенко, що виступає за один з аматорських хокейних клубів, травмував ключкою суперника.