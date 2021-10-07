  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Глава церкви, яка керує українськими лаврами, привітав Путіна з днем народження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Росії Володимир&nbsp;Путін&nbsp;і&nbsp;Московський патріарх Кирило&nbsp; - Глава церкви, яка керує українськими лаврами, привітав Путіна з днем народження
    Президент Росії Володимир Путін і Московський патріарх Кирило 
    фото «РІА Новости»

    Гундяєв побажав Путіну «успіхів в подальшому служінні на високій посаді президента Російської Федерації»

    Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження. Патріарх подякував президенту РФ за особисту увагу президента до діалогу Російської православної церкви та держави, пише «РІА Новости».

    «Спираючись на широку народну підтримку, ви незмінно залишаєтеся чуйним і уважним до потреб і сподівань не лише наших співгромадян, а й тих, хто проживає за кордоном. Особливу подяку хотів би висловити вам за вагомий особистий внесок у розвиток церковно-державного діалогу та плідної співпраці, спрямованої на здійснення найважливіших просвітницьких і соціальних ініціатив православних віруючих людей», – ідеться в привітанні.

    Патріарх побажав президенту «міцності духу і невичерпної сили, щедрої допомоги Божої і благословенних успіхів в подальшому служінні на високій посаді президента Російської Федерації».

    Нагадаємо, 7 жовтня незмінний володар Росії протягом двох останніх десятиліть, людина, що тримає у постійній напрузі та очікуванні лиха не тільки сусідні країни, а і практично весь світ, Володимир Путін святкує день народження. Йому виповнюється 69 років.

    До слова, кандидат у спікери та депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження відомою пісенькою харківських вболівальників. Частина депутатів підспівала слова пісні.

    Російський президент Володимир Путін визнав, що в Україні діє Російська церква, яка маскується під УПЦ. Три українські лаври контролює РПЦ.

    Читайте також:

    Теги: Росія газ депутат Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глава церкви, яка керує українськими лаврами, привітав Путіна з днем народження