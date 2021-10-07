Глава церкви, яка керує українськими лаврами, привітав Путіна з днем народження

Гундяєв побажав Путіну «успіхів в подальшому служінні на високій посаді президента Російської Федерації»

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження. Патріарх подякував президенту РФ за особисту увагу президента до діалогу Російської православної церкви та держави, пише «РІА Новости».

«Спираючись на широку народну підтримку, ви незмінно залишаєтеся чуйним і уважним до потреб і сподівань не лише наших співгромадян, а й тих, хто проживає за кордоном. Особливу подяку хотів би висловити вам за вагомий особистий внесок у розвиток церковно-державного діалогу та плідної співпраці, спрямованої на здійснення найважливіших просвітницьких і соціальних ініціатив православних віруючих людей», – ідеться в привітанні.

Патріарх побажав президенту «міцності духу і невичерпної сили, щедрої допомоги Божої і благословенних успіхів в подальшому служінні на високій посаді президента Російської Федерації».

Нагадаємо, 7 жовтня незмінний володар Росії протягом двох останніх десятиліть, людина, що тримає у постійній напрузі та очікуванні лиха не тільки сусідні країни, а і практично весь світ, Володимир Путін святкує день народження. Йому виповнюється 69 років.

До слова, кандидат у спікери та депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження відомою пісенькою харківських вболівальників. Частина депутатів підспівала слова пісні.

Російський президент Володимир Путін визнав, що в Україні діє Російська церква, яка маскується під УПЦ. Три українські лаври контролює РПЦ.