40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе, – соціолог

На Заході вважають загрозу реальною 56%, в Центрі – 53%, на Півдні – 38% і на Сході – 42%

В Україні досі на досить високому рівні зберігається позитивне ставлення до Росії. На Заході найменше симпатизують РФ і вважають загрозу вторгнення реальною, а на Півдні найбільше вірять, що Росія нам не ворог. Про це «Главкому» розповів директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

Паніотто підкреслив, що його здивували результати опитування з приводу того, чи варто сприймати накопичення російських військ як реальну загрозу.

«З грудня ці показники майже не змінилися, хоча інформації ставало все більше і більше – про евакуації деяких посольств, завезення військової поліції на кордон і так далі. Одна з головних причин такої реакції українців, на мій погляд, полягає в тому, що про ці загрози мова постійно. Не менш загрозлива, а то й більше, ситуація була навесні, але нічого не сталося. Крім того, є стабільний відсоток людей, які позитивно ставляться до Росії – біля 40%, особливо ті, у кого є родичі та знайомі там. Вони, в принципі, не хочуть вірити, що Росія може напасти на Україну. Ми не розповсюджували цю інформацію, але якщо дивитися на регіональну диференціацію, то на Заході вважають загрозу реальною 56%, в Центрі – 53%, на Півдні – 38% і на Сході – 42%. Якщо ж окремо виділяти неокупований Донбас, то тільки 30%», – сказав соціолог.

Також Паніотто зазначив, що деякі думки українців є ірраціональними і часто суперечать одна одній.

«Це позитивне відношення стосується переважно населення Росії – там навіть до 70% доходять показники. Це є дещо парадоксальним. У населення бувають дуже амбівалентні погляди, які прослідковуються з початку 90-х. Наприклад, люди можуть виступати за ринкову економіку і одночасно очікувати більшої допомоги держави. Тобто у нас громадська думка багато в чому ірраціональна», – вважає вчений.

Соціолог упевнений, що попри сьогоднішні дані про те, скільки людей будуть готові вийти боротися за свою країну, насправді все може виявитися інакше.

«Протестувати та чинити опір у разі зовнішнього нападу готові загалом десь 50%, з яких третина готова брати в руки зброю, а 22% висловлюють готовність протестувати. З цих готових чинити опір – 60% на Заході та 37% на Сході. Але ніхто не знає, якою буде реальна ситуація. Були класичні експерименти Лапьєра в 30-х роках в США, які стали шоком для соціологів: те, що люди висловлюють, дуже відрізняється від їхньої реальної поведінки», – підкреслив Паніотто.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.

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