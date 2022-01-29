У сухому залишку телефонної розмови Байдена та Зеленського

Імовірність великого вторгнення РФ дедалі нижче. Блеф все очевидніший

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Что в сухом остатке телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена? Понятно, что в сегодняшней сложной ситуации, когда напряжение очень высокое и переплелись интересы большинства ключевых игроков, многое не будет озвучено в публичной плоскости. Во всяком случае не сразу. Да, самые интересные истории как раз те, которые никому нельзя рассказывать. Тогда берем официальную информацию.

Белый дом: По итогам разговора заявляет, что Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину. Он добавил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России. Также лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности, подчеркнув принцип «ничего об Украине без Украины». Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня в июле 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений.

Офис президента Украины: Сообщил, что Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии. Также Зеленский поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонительного летального оружия, а также выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

На этом фоне: США созывают в понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «угрожающего поведения России в отношении Украины и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси». «Сейчас не время ждать и смотреть. Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник», — говорит постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Выводы: Вероятность большого вторжения РФ все ниже. Блеф все очевиднее. Украина не прогнулась и получила ожидаемую поддержку. Байден четко дает понять, что он не собирается оставлять Зеленского без поддержки на переговорах с РФ в компании Германии и Франции. США поддерживают нашу позицию, приветствуют дипломатические усилия в Нормандском формате, но выкручивать Киеву руки и решать странам свои вопросы за счет украинских интересов не дадут. Белый дом видит перспективу в виде дипломатического разрешения ситуации и роста поддержки Украины оружием сейчас и деньгами в перспективе. То есть однозначно Зеленский совершенно правильно делал, когда добивался усилению роли США в процессе. Как я и говорил, Соединенные Штаты формально не станут входить в Нормандский процесс. Но их влияния хватит и на уровне такой поддержки.

Джерело: site.ua

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