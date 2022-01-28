Президент України не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше»

Володимир Зеленський: відчуття із ЗМІ саме таке, що у нас війна, що у нас війська ходять по дорогах, що у нас мобілізація

Зеленський запросив іноземних журналістів, «які хочуть зрозуміти, яка ситуація», їдути в Київ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі на кордонах України немає більшої ескалації, ніж було раніше. Про це він заявив на пресконференції для представників іноземних ЗМІ.

«Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли йшлося про військові навчання РФ. Зараз я не вважаю, що ситуація більш напружена, ніж вона була тоді, у пік навчань. Але такої інформаційної політики тоді не було», – сказав президент.

Глава держави наголосив, що така інформаційна політика повинна бути виваженою.

«І журналісти, якщо хочуть зрозуміти, яка ситуація, то нехай їдуть в Київ... У нас що тут танки їздять по наших вулицях? Ні! Але, якщо ти тут не перебуваєш, то відчуття таке – в Англії, Німеччині, Франції, Литві… Відчуття із ЗМІ саме таке, що у нас війна, що у нас війська ходять по дорогах, що у нас мобілізація», – додав він.

Зеленський додав, що не говорить про те, що ескалації бути не може.

«Ми про це говоримо відверто вже вісім років. Вона була, вона вже почалася, частина наших територій, на жаль, тимчасово вже окуповані», – сказав він.

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.

Читайте також матеріал «Главкома»: Як українці реагують на воєнну істерію? Соціологія фіксує несподівані тренди