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    Глава ВООЗ зробив щеплення від коронавірусу

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    Тедрос Аданом Гебрейесус не уточнив, яку саме вакцину для вакцинації він вибрав - Глава ВООЗ зробив щеплення від коронавірусу

    Тедрос Аданом Гебрейесус не уточнив, яку саме вакцину для вакцинації він вибрав

    Фото з Twitter очільника ВООЗ

    Вакцини рятують життя, зазначив глава ВООЗ

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинувався від коронавірусної інфекції в Університетській клініці Женеви.

    Про це він повідомив в своєму Twitter.

    «Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх в усі країни якомога швидше», – зазначив глава ВООЗ.

    Він також закликав усіх жителів планети, які мають можливість і доступ до вакцини, зробити щеплення від Covid-19.

    «Якщо ви, як і я, живете в державі, де є вакцини, будь ласка, зробіть щеплення, коли настане ваша черга», – порадив глава ВООЗ.

    Водночас, Гебрейесус не уточнив, яку саме вакцину для вакцинації він вибрав.

    До слова, головний санлікар України Віктор Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії».

    Зазначимо, Україна досі пасе задніх у рейтингу ковід-вакцинаці у світі. За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Того, Нігерія, Сомалі, Конго і Малі.

    Раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

    Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

    Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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    Теги: щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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