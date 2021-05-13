Глава ВООЗ зробив щеплення від коронавірусу

Тедрос Аданом Гебрейесус не уточнив, яку саме вакцину для вакцинації він вибрав

Вакцини рятують життя, зазначив глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинувався від коронавірусної інфекції в Університетській клініці Женеви.

Про це він повідомив в своєму Twitter.

«Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх в усі країни якомога швидше», – зазначив глава ВООЗ.

Він також закликав усіх жителів планети, які мають можливість і доступ до вакцини, зробити щеплення від Covid-19.

«Якщо ви, як і я, живете в державі, де є вакцини, будь ласка, зробіть щеплення, коли настане ваша черга», – порадив глава ВООЗ.

Водночас, Гебрейесус не уточнив, яку саме вакцину для вакцинації він вибрав.

До слова, головний санлікар України Віктор Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в «Дії».

Зазначимо, Україна досі пасе задніх у рейтингу ковід-вакцинаці у світі. За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Того, Нігерія, Сомалі, Конго і Малі.

Раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.