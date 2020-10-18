Глави МЗС Азербайджану і Туреччини обговорили ситуацію в Карабасі



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Чавушоглу рішуче засудив напади вірменських ЗС на мирних жителів

Глава МЗС Азербайджану подякував Туреччині за підтримку позиції Баку

Глави МЗС Азербайджану і Туреччини Джейгун Байрамов і Мевлют Чавушоглу в суботу провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію в Карабаху і за її межами, повідомляє прес-служба азербайджанського МЗС.

Під час бесіди Байрамов назвав ракетний обстріл Гянджі (другого за величиною міста республіки) з боку Вірменії «грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій, а також військовим злочином і злочином проти людяності», йдеться в повідомленні.

«Чавушоглу рішуче засудив напади вірменських ЗС на мирних жителів і висловив співчуття сім’ям загиблих і народу Азербайджану», – зазначили в МЗС.

Байрамов подякував Туреччині за підтримку позиції Баку.

Як повідомлялося, 17 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі та семи селищ району. За словами Алієва, фізулінська операція має символічне значення.

Нагадаємо, Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві перемир’я у Карабасі.

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