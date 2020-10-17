Азербайджан заявив про взяття під контроль міста Фізулі



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За словами Ільхама Алієва, фізулінська операція має символічне значення

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль азербайджанської армії міста Фізулі та семи селищ району.

Про це йдеться у повідомленні МО Азербайджану.

У Міноборони Азербайджану повідомляють, що в ніч на суботу «вдалося прорвати заздалегідь збудовані оборонні рубежі на різних напрямках.

«Відважна Азербайджанська армія звільнила від окупації місто Фізулі і села Гочахмедлі, Чімен, Джуварли, Пірахмедлі, Мусабейли, Урекан, Деделі Фізулінського району», – заявив Алієв.

За словами Ільхама Алієва, фізулінська операція має символічне значення.

«Місто Фізулі звільнене від окупації, Фізулі – наш, Карабах – це Азербайджан! Сердечно вітаю весь азербайджанський народ з цієї нагоди. За тридцять років вірменської окупації у Фізулі не залишилося жодної цілої будівлі, зруйновані наші релігійні пам’ятники. Вірмени здирали покрівлі будинків, зносили віконні рами. Фізулі є свідком вірменського фашизму», – наголосив президент Азербайджану.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

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