Посольство України в Азербайджані засудило обстріл міста Гянджа



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Унаслідок нічного обстрілу другого за населенням міста Азербайджану, Гянджі, загинули 12 цивільних осіб

У посольстві наголосили, що будь-які атаки на цивільні об’єкти та мирне населення не мають виправдання і повинні бути негайно припинені

Посольство України в Азербайджанській Республіці рішуче засуджує черговий обстріл азербайджанського міста Гянджа, внаслідок чого загинули та були поранені мирні жителі та зруйновані їхні оселі. Про це йдеться у заяві посольства, яка поширена на офіційній сторінці у Facebook.

«Посольство України в Азербайджанській Республіці рішуче засуджує черговий обстріл азербайджанського міста Гянджа, внаслідок чого загинули й були поранені мирні жителі та зруйновані їхні оселі», – йдеться у заяві.

У посольстві наголосили, що будь-які атаки на цивільні об’єкти та мирне населення не мають виправдання і повинні бути негайно припинені.

«Висловлюємо щирі співчуття сім’ям і близьким загиблих і бажаємо швидкого одужання пораненим», – зазначено у заяві.

Як повідомлялося, унаслідок нічного обстрілу другого за населенням міста Азербайджану, Гянджі, загинули 12 цивільних осіб, понад 40 – поранено. Ракета влучила в будинок в центрі міста Гянджа і повністю його зруйнувала.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

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