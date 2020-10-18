Закінчився термін збройного ембарго проти Ірану



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Іран вже може продавати та купувати озброєння

Всі обмеження щодо передачі озброєнь, а також стосовно надання фінансових послуг Ірану та Іраном перестають діяти

У неділю, 18 жовтня, закінчився термін дії міжнародного збройного ембарго проти Ірану. Тепер країна може продавати та купувати озброєння.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Ірану.

Також з цього дня перестають діяти введені раніше проти низки іранських військових і цивільних посадових осіб заборони на в'їзд на території держав-членів ООН і транзит через них, заявили МЗС Ірану.

«Всі обмеження щодо передачі озброєнь, пов'язаної з цим діяльності, а також стосовно надання фінансових послуг Ірану та Іраном автоматично перестають діяти», – додали у дипвідомстві.

Ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний комплексний план дій (СКПД), була укладена у 2015 році між Тегераном і «шісткою» міжнародних перемовників – Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією.

Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо визнає, що умови угоди порушені.

Нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій проти Ірану.

Натомість, за інформацією ЗМІ, Іран вирішив не провокувати Трампа до виборів у США.