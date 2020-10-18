  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві перемир'я у Карабасі

    • Розсилка
    Напередодні&nbsp;Баку і Єреван&nbsp;домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня - Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві перемир'я у Карабасі
    Напередодні Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня

    Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву Єревану

    У міністерстві оборони Вірменії заявили, що Азербайджан порушив нову угоду про перемир'я, яка почала діяти опівночі. 

    Про це написав у Telegram прессекретар міністерства оборони Шушан Степанян.

    «В черговий раз порушивши режим гуманітарного припинення вогню, противник здійснив артилерійський обстріл в північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл в південному напрямку з 2:20 до 2:45», – йдеться у повідомленні.

    Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву.

    Як відомо, напередодні Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня.

    До слова, посольство України в Азербайджані засудило обстріл міста Гянджа.

    5 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Читайте також:
    Міноборони обстріл Азербайджан військові Вірменія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies