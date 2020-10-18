Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві перемир'я у Карабасі



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Напередодні Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня

Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву Єревану

У міністерстві оборони Вірменії заявили, що Азербайджан порушив нову угоду про перемир'я, яка почала діяти опівночі.

Про це написав у Telegram прессекретар міністерства оборони Шушан Степанян.

«В черговий раз порушивши режим гуманітарного припинення вогню, противник здійснив артилерійський обстріл в північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл в південному напрямку з 2:20 до 2:45», – йдеться у повідомленні.

Міноборони Азербайджану поки не коментувало заяву.

Як відомо, напередодні Баку і Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я, яке офіційно розпочалося опівночі 18 жовтня.

До слова, посольство України в Азербайджані засудило обстріл міста Гянджа.

5 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.