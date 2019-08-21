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    У світі

    Франція в очікуванні саміту G7 мобілізує адвокатів, прокурорів і готує в'язниці для протестувальників

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    Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році - Франція в очікуванні саміту G7 мобілізує адвокатів, прокурорів і готує в'язниці для протестувальників
    Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році

    Залучено 70 адвокатів, 17 прокурорів і підготовлено 300 місць для утримування протестувальників

    У Франції у місті Біарріц готуються до саміту G7, що пройде 24-26 серпня.

    Про це повідомляє AFP, пише Укрінформ.

    Зазначається, що французи мобілізовують адвокатів та прокурорів, які мають забезпечити юридичні процедури у випадках масових затримань порушників правопорядку у дні проведення зустрічі світових лідерів.

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    «Залучено 70 адвокатів, які працюватимуть 24 години на добу упродовж десяти днів. Також мобілізовано 17 прокурорів і підготовлено 300 місць для утримання протестувальників. Такими є виключні заходи в очікуванні великої кількості затримань, пов'язаних із самітом G7 у Біарріці», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

    Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

    Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

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