Франція в очікуванні саміту G7 мобілізує адвокатів, прокурорів і готує в'язниці для протестувальників



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Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році

Залучено 70 адвокатів, 17 прокурорів і підготовлено 300 місць для утримування протестувальників

У Франції у місті Біарріц готуються до саміту G7, що пройде 24-26 серпня.

Про це повідомляє AFP, пише Укрінформ.

Зазначається, що французи мобілізовують адвокатів та прокурорів, які мають забезпечити юридичні процедури у випадках масових затримань порушників правопорядку у дні проведення зустрічі світових лідерів.

«Залучено 70 адвокатів, які працюватимуть 24 години на добу упродовж десяти днів. Також мобілізовано 17 прокурорів і підготовлено 300 місць для утримання протестувальників. Такими є виключні заходи в очікуванні великої кількості затримань, пов'язаних із самітом G7 у Біарріці», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що схвалить, «якщо хтось запропонує повернути Росію» у групу Великої вісімки.

Росію вилучили з групи країн G8 після анексії Криму в 2014 році.

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