Макрон і Путін обговорять війну на Донбасі



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Зустріч президентів пройде на півдні Франції, в літній резиденції голови французької держави Форт де Брегансон

На початку серпня президент України Володимир Зеленський закликав до нового раунду переговорів у «нормандському форматі»

Президент Франції Емманюель Макрон 19 серпня проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які, як очікуються, будуть зосереджені на темі війни на Донбасі.

Зустріч пройде на півдні Франції, в літній резиденції голови французької держави Форт де Брегансон біля села Борм-ле-Мімоза.

Очікується, що президенти також обговорять напруженість навколо ядерної програми Ірану і конфлікт у Сирії.

Зустріч відбудеться після того, як на початку серпня президент України Володимир Зеленський закликав Путіна «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, щоб зупинити війну. Наполягаючи на тому, що мир Україні можна повернути лише шляхом дипломатії, Зеленський також закликав до нового раунду переговорів у «нормандському форматі» (Франція, Німеччина, Україна і Росія).

ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Путіним, в якій закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

Зеленський повідомив, що розмова з Путіним була довга. «Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деякі деталі, що наші люди стріляють по цивільним людям. Всі говорять про те, що хочуть миру, але крім слів, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками», - заявив президент України.

В Кремлі позитивно оцінили дзвінок Зеленського до Москви.

Як відомо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя 6 серпня загинули четверо українських військовослужбовців.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

До слова, перша телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулась 11 липня. Ключовим питанням тоді було звільнення полонених військових моряків.

До слова, 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію з деяких питань.

Джерело: Радіо Свобода