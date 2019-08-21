Зустріч Путіна і Макрона: готується мир на умовах Росії за рахунок України?

Заяви іноземних політиків, до яких ще й Трамп приєднався, свідчать про те, що йде підготовка до перезавантаження відносин з Росією

Після загибелі чотирьох наших військових Зеленський енергійно закликав організувати зустріч у Нормандському форматі. З якою метою? Щоб засудити Путіна? Так засудження йому, як комариний укус. Лише санкції діють більш-менш ефективно. Схоже, це було таке собі смикання, бо треба ж щось робити.

Ну от і зробив.

Але лідери країн-учасників погодилися. Але ясна річ, що вони навряд чи стануть витрачати свій час на чергову пустопорожню балачку. Чому вони погодилися?

Зустріч Макрона з Путіним і наступні заяви Макрона дають підстави припускати, що готується мир на умовах Росії за рахунок України.

Буде зустріч один проти трьох. Нашого там гладитимуть по голівці й казатимуть «Зер гут, Вольдемар».

Власне, ситуація до 2016 року, коли вони так само намагалися вирішити питання за рахунок Києва. Але тоді ми зуміли проявити твердість і гнучкість. Після 2016 року вже Київ диктував порядок денний у цьому питанні. Але вибрали Зеленського, який вважав, що для миру треба лише припинити стріляти.

Незабаром голова «зеленого» РНБО Олександр Данилюк заявив про те, що Київ може виконати мінські домовленості в односторонньому порядку. Читай: капітулювати.

Можливо, цей сценарій і втілюється у життя.

Заяви іноземних політиків, до яких ще й Трамп приєднався, свідчать про те, що з Росією готується не лише в питанні України, але й загалом перезавантаження відносин. Загалом уже було одне перезавантаження - Обама це робив після війни у Грузії. Московського агресора не покарали, а перезавантажили і де-факто заохотили на війну з Україною. Хто стане жертвою після можливого нинішнього перезавантаження - лишається тільки гадати.

Не люблю розганяти зраду, але дуже сумно все це виглядає. Буду радий помилитися.

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Джерело: блог Юрія Луканова

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