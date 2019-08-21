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    Думки вголос

    Зустріч Путіна і Макрона: готується мир на умовах Росії за рахунок України?

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Зустріч Путіна і Макрона: готується мир на умовах Росії за рахунок України?

    Заяви іноземних політиків, до яких ще й Трамп приєднався, свідчать про те, що йде підготовка до перезавантаження відносин з Росією

    Після загибелі чотирьох наших військових Зеленський енергійно закликав організувати зустріч у Нормандському форматі. З якою метою? Щоб засудити Путіна? Так засудження йому, як комариний укус. Лише санкції діють більш-менш ефективно. Схоже, це було таке собі смикання, бо треба ж щось робити.

    Ну от і зробив. 

    Але лідери країн-учасників погодилися. Але ясна річ, що вони навряд чи стануть витрачати свій час на чергову пустопорожню балачку. Чому вони погодилися? 

    Зустріч Макрона з Путіним і наступні заяви Макрона дають підстави припускати, що готується мир на умовах Росії за рахунок України. 

    Буде зустріч один проти трьох. Нашого там гладитимуть по голівці й казатимуть «Зер гут, Вольдемар».

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    Власне, ситуація до 2016 року, коли вони так само намагалися вирішити питання за рахунок Києва. Але тоді ми зуміли проявити твердість і гнучкість. Після 2016 року вже Київ диктував порядок денний у цьому питанні. Але вибрали Зеленського, який вважав, що для миру треба лише припинити стріляти. 

    Незабаром голова «зеленого» РНБО Олександр Данилюк заявив про те, що Київ може виконати мінські домовленості в односторонньому порядку. Читай: капітулювати. 

    Можливо, цей сценарій і втілюється у життя.

    Заяви іноземних політиків, до яких ще й Трамп приєднався, свідчать про те, що з Росією готується не лише в питанні України, але й загалом перезавантаження відносин. Загалом уже було одне перезавантаження - Обама це робив після війни у Грузії. Московського агресора не покарали, а перезавантажили і де-факто заохотили на війну з Україною. Хто стане жертвою після можливого нинішнього перезавантаження - лишається тільки гадати. 

    Не люблю розганяти зраду, але дуже сумно все це виглядає. Буду радий помилитися.

    Читайте також: Як Макрон та Путін Україну ділили

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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