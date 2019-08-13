Макрон запропонує Путіну відновлення переговорів у «нормандському форматі» - джерело



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Головним питанням зустрічі президентів РФ і Франції стане ситуація в Україні

Макрон прийме Путіна у французькому форті Брегансон 19 серпня

Президент Франції Еммануель Макрон спробує наступного тижня переконати президента РФ Володимира Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

Про це неназваний французький чиновник сказав журналістам у вівторок, пише Reuters.

Макрон прийме Путіна у французькому форті Брегансон на півдні країни 19 серпня напередодні саміту держав G7.

Головним питанням зустрічі стане ситуація в Україні після того, як президент Володимир Зеленський 6 серпня закликав Путіна до відновлення мирних переговорів після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі.

«Ми продовжуємо наші переговори з президентом Путіним якраз перед G7, і ми активізуємо наші зусилля щодо українського питання в нормандському форматі», - сказав чиновник журналістам.

«Президент Зеленський зробив кілька пропозицій, і ми вважаємо, що президент Путін повинен відповісти обнадійливим чином», - додав він.

Нагадаємо, 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

Зеленський повідомив, що розмова з Путіним була довга. «Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деякі деталі, що наші люди стріляють по цивільним людям. Всі говорять про те, що хочуть миру, але крім слів, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками», - заявив президент України.

В Кремлі позитивно оцінили дзвінок Зеленського до Москви.

Як відомо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя 6 серпня загинули четверо українських військовослужбовців.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

До слова, перша телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулась 11 липня. Ключовим питанням тоді було звільнення полонених військових моряків.

До слова, 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію з деяких питань.

Джерело: Європейська правда