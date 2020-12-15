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    У світі

    Google продовжить «дистанційку» для співробітників до вересня 2021 року

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    Співробітники повинні будуть працювати в офісі не менше трьох днів на тиждень протягом&nbsp;&laquo;робочих днів&raquo; - Google продовжить «дистанційку» для співробітників до вересня 2021 року
    Співробітники повинні будуть працювати в офісі не менше трьох днів на тиждень протягом «робочих днів»
    Фото з відкритих джерел

    Терміни реалізації нового плану ще не визначені через різну ситуації з коронавірусом у різних країнах

    Компанія Google через епідемію коронавірусу відтермінувала повернення співробітників до офісу на вересень 2021 року і запроваджує новий режим роботи. Про це пише The New York Times.

    В електронному листі співробітникам виконавчий директор Alphabet, материнської компанії Google, Сундар Пічаї зазначив, що компанія тестує ідею «гнучкого робочого тижня», коли можна буде безпечно повернутися в офіс.

    Згідно з пілотним планом, співробітники повинні будуть працювати в офісі не менше трьох днів на тиждень протягом «робочих днів», а в інші дні працювати з дому.

    Терміни реалізації цього плану ще не визначені через різну ситуації з коронавірусом у різних країнах. Нові графіки можуть не застосовуватися до деяких співробітників Google, наприклад до тих, які проводять багато часу з клієнтами.

    «Ми перевіряємо гіпотезу про те, що гнучка модель роботи призведе до підвищення продуктивності, співпраці та добробут. Жодна компанія у нашому масштабі ніколи не створювала повністю гібридну модель робочої сили – хоча дехто починає її тестувати, тому буде цікаво спробувати», – додав Пічаї.

    При цьому, у листі не повідомлялося, чи буде компанія вимагати від співробітників вакцинації проти коронавірусу перед поверненням в офіс.

    Раніше у Google заявили, що шукають можливості у середині-кінці 2021 року, аби допомогти зробити вакцини проти Covid-19 доступними для своїх співробітників, але тільки після того, як будуть вакциновані люди з групи ризику.

    Нагадаємо, що ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google: подробиці.

    Теги: Google модель робота коронавірус
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