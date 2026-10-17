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Трамп заявив, що хотів би побачити Путіна на G20

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що хотів би побачити Путіна на G20
Трамп: Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20
фото: AP

Саміт G20 заплановано на 14 та 15 грудня в Майамі

Президент США Дональд Трамп заявив, що був би радий бачити російського диктатора Владимира Путіна на майбутньому саміті країн «Великої двадцятки» (G20). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з пресою на запитання про те, чи будуть на зустрічі G20 російські представники та безпосередньо Путін, голова Білого дому зазначив, що був би дуже радий його приїзду, однак наразі не знає, чи відбудеться цей візит.

Захід заплановано на 14 та 15 грудня в Майамі. 

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони для Володимира Путіна на саміт G20. 

За його словами, це питання надалі буде розглянуто через дипломатичні канали. Остаточного рішення щодо участі російського президента у зустрічі лідерів країн «Великої двадцятки» поки не озвучено.

Нагадаємо, 23 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Нью-Йорку зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо.

Як повідомлялося, Марко Рубіо після розмови з міністром закордонних справ РФ заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна. «Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що й це буде непросто, але це те, у чому обидві сторони висловили зацікавленість», – сказав він.

Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20.

Державний секретар США заявив журналістам у Нью-Йорку, що сподівається, що Путін прийме запрошення, оскільки це дасть диктатору можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом. Лідери двох країн не зустрічалися з часу саміту в Анкориджі, штат Аляска, у серпні минулого року.

Теги: росія саміт путін Дональд Трамп

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