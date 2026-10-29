Російський дизель везуть до США: Власюк пояснив, як затримати танкери

Владислав Власюк заявив, що європейські країни мають достатньо інформації для перевірки та можливого затримання танкерів із російським дизелем, які прямують до США

Перевірка документів і ціни на пальне може стати підставою для затримання судна або вантажу

Європейські країни мають достатньо інформації для перевірки танкерів, які перевозять російське дизельне пальне до східного узбережжя США. Виявлення порушень санкцій або цінових обмежень може стати підставою для затримання суден чи їхніх вантажів. Однак застосування таких заходів залежить не лише від юридичних можливостей, а й від політичних рішень. Про це під час брифінгу заявив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Власюка, європейські держави мають можливість ідентифікувати більшість танкерів, які транспортують російський дизель у напрямку Сполучених Штатів.

Зокрема, йдеться приблизно про 90% таких суден. Наявна інформація, за його словами, дозволяє встановити їхні маршрути та провести необхідні перевірки. «Європейські країни мають необхідну інформацію для того, щоб ці танкери зупинити. Для інспекції, для перевірки документів», – сказав він.

Радник президента пояснив, що під час інспекції можна перевірити документи на судно та вантаж, встановити його походження, а також з'ясувати, чи поширюються на перевезення чинні санкційні обмеження. Окрему увагу, за його словами, варто приділяти перевірці вартості придбаного дизельного пального.

Власюк нагадав про механізм обмеження цін на російські нафтопродукти, запроваджений у межах санкційної політики країн «Групи семи».

За його словами, гранична ціна для дизельного пального становить $100 за барель. Водночас ринкова вартість, про яку він говорив під час брифінгу, сягає $200 за барель. «Якщо це перевірити, то знову ж таки з’являються підстави для того, щоб цей вантаж умовно не пропускати», – зазначив радник президента.

Раніше американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав судноплавні компанії відмовитися від транспортування російського дизельного пального до Сполучених Штатів.

Сенатор заявив, що такі постачання можуть суперечити американським обмеженням на імпорт російських енергоносіїв, запровадженим після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.