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    У світі

    Гуайдо сформував делегацію Венесуели на Генасамблею ООН

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    Самопроголошений президент Венесуели Хуан Гуайдо - Гуайдо сформував делегацію Венесуели на Генасамблею ООН
    Самопроголошений президент Венесуели Хуан Гуайдо

    Делегація буде представляти всіх громадян Венесуели на 74-й Генасамблеї ООН, запевнив Гуайдо

    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, вирішив направити свою делегацію на Генасамблею ООН в Нью-Йорк.

    Про це політик повідомив у Twitter в неділю, 22 вересня.

    Опозиціонер зазначив, що делегація вже сформована, вона буде представляти всіх громадян країни на 74-й Генасамблеї ООН.

    Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро відмовився їхати на Генасамблею ООН у Нью-Йорку.

    Як повідомлялось, 23-26 вересня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. Також у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн.

    Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу. 

    Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.

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