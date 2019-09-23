Гуайдо сформував делегацію Венесуели на Генасамблею ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самопроголошений президент Венесуели Хуан Гуайдо

Делегація буде представляти всіх громадян Венесуели на 74-й Генасамблеї ООН, запевнив Гуайдо

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, вирішив направити свою делегацію на Генасамблею ООН в Нью-Йорк.

Про це політик повідомив у Twitter в неділю, 22 вересня.

Опозиціонер зазначив, що делегація вже сформована, вона буде представляти всіх громадян країни на 74-й Генасамблеї ООН.

Hemos designado a @Miguel_Pizarro como Comisionado Presidencial para la Organización de Naciones Unidas, quien tendrá la labor de seguir aumentando la presión diplomática a la dictadura y coordinar esfuerzos junto a organismos multilaterales en esta instancia. — Juan Guaidó (@jguaido) 22 сентября 2019 г.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро відмовився їхати на Генасамблею ООН у Нью-Йорку.

Як повідомлялось, 23-26 вересня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку. Також у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.