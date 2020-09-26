У Мінську понад 50 затриманих протестувальників і журналістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання у Мінську Фото belsat.eu

У столиці Білорусі затримали кількох журналісток, які висвітлюють події жіночого маршу

Правозахисники повідомляють про мінімум 59 затриманих у суботу в Мінську, серед яких журналісти і музиканти.

Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Станом на 17:40 у списку 59 прізвищ, він постійно доповнюється.

Серед затриманих – журналісти Олександра Ельбум (TUT.BY), Катерина Карпицька («Наша Нiва»), Марія Войтович («Єврорадіо»), Марич Гриць («Белсат»), Юлія Матузова («Єврорадіо», відпущена).

Також «Весна» повідомляє про затримання вуличних музикантів кавер-групи BEST SOUND BAN в переході станції метро «Площі Якуба Колоса». За попередньою інформацією, це п’ять музикантів. Їх забрали разом з музичними інструментами. Перед цим вони виконали пісню Віктора Цоя «Перемен» у переході, коли повз них пройшла колона протестувальників.

Разом з тим, як повідомляє TUT.BY, після численних затримань біля площі Якуба Коласа не залишилося людей, схожих на учасників маршу. Ймовірно, суботній жіночий марш закінчився.

Станцію метро «Площа Перемоги» відкрили для посадки і висадки пасажирів.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.