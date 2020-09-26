У Мінську на жіночому марші вже десятки затриманих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото білоруська служба «Радіо Свобода»

Силовики без розпізнавальних знаків та невідомі у цивільному хапають учасників акції

У центрі Мінська зібралися учасниці жіночого маршу, від початку акції силовики розганяють та затримують людей.

Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Акцію зібрали як «репетицію народної інавгурації» Світлани Тихановської.

Основна колона йде проспектом Незалежності, туди сходяться люди з прилеглих районів.

У різних місцях силовики без розпізнавальних знаків та невідомі у цивільному хапають учасників акції та випадкових перехожих.

Найбільше затримань сталося біля Комаровського ринку, де жінки збиралися перед акцією.

Більшій частині людей вдалося сформувати колону та дійти до проспекту Незалежності. Вже там у районі площі Якуба Коласа знову почались затримання, саму станцію метро закрили.

Затримали, а потім відпустили журналістку «Єврорадіо» Юлію Мотузову та журналістку Белсату Марію Гриц.

На час цієї публікації жінки рухаються по проспекту Незалежності у бік площі Перемоги, їх близько 200.

Серед ЗМІ, які прийшли висвітлювати акцію, також співробітники Russia Today, їм гукають «Чемодан-вокзал-Росія».

Вигукують також «Віддайте нашу Машу» (Марію Колесникову, соратницю Тихановської).

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

Читайте також: