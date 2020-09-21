Рада ЄС не визнала легітимність Лукашенка після виборів



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В ЄС не вважають Олександра Лукашенка легітимно обраним лідером країни

Міністри закордонних справ ЄС закликали до нових виборів у Білорусі

Міністри закордонних справ Євросоюзу, які зустрілися сьогодні у Брюсселі, наголосили на тому, що не визнають сфальшовані результати президентських виборів в Білорусі, не вважають Олександра Лукашенка легітимно обраним лідером країни і закликали до проведення в країні нових вільних виборів під наглядом ОБСЄ.

Про це у понеділок під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Ми наголосили на нашій солідарності з народом Білорусі, з їх демократичними прагненнями і з їх закликом до нових вільних та справедливих виборів під наглядом ОБСЄ. Ми були надзвичайно вражені рішучістю народу Білорусі, незважаючи на брудні репресії, яких ми не бачили роками. Білорусь залишається стійкою у власних мирних вимогах, хоча тисячі людей були арештовані та піддані тортурам. Ми твердо підтримуємо вільний та демократичний вибір народу Білорусі щодо власного лідера та власного майбутнього», - сказав Високий представник ЄС.

Він повідомив, що до початку роботи Ради ЄС міністри мали можливість зустрітися з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, хоча ця зустріч не була включена до офіційного порядку денного Ради.

«В ході цього ділового сніданку перед початком Ради ми мали можливість отримати інформацію щодо ситуації в Білорусі. Після цього ми продовжили обговорення вже під час засідання. Міністри надіслали потужний сигнал – ми не визнаємо легітимність Лукашенка в результаті процесу виборів, які ми вважаємо сфальшованими», - наголосив Боррель. Відповідаючи на запитання преси, він уточнив, що для офіційного Мінська це означатиме пониження рівня відносин із Євросоюзом. «Де-факто, Служба зовнішніх дій і Європейська Комісія працюють над тим, як переглянути такі відносини з моменту, коли Лукашенко прийме офіс на основі сфальшованого процесу виборів. Будуть наслідки цього. Наприклад, для участі Білорусі в Східному партнерстві, або у зустрічах високого політичного рівня», - сказав Високий представник ЄС. За його словами, і під час ділового сніданку із пані Тихановською, і в ході засідання Ради ЄС європейські міністри закордонних справ наголосили на тому, що Євросоюз не має прихованого порядку денного і жодного наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі. «Ми лише хочемо підтримати людей, які хочуть (змінити - ред.) політичну систему, що дозволить їм вільно обирати. Ми лише просимо про (початок) національного діалогу, який має розв’язати поточну кризу, а також закликаємо до вільних та справедливих виборів. Зрозуміло, що ми підтримуємо суверенітет та незалежність Білорусі і закликаємо всіх її партнерів не втручатися у внутрішні справи цієї країни. Лише народ Білорусі має вирішувати власне майбутнє», - зазначив Боррель. Як повідомлялося, сьогодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту.