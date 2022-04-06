Хакери зламали сторінку голови «Газпрому»: Міллер «заявив», що готовий замінити Путіна

На сторінці розмістили статтю, в якій Міллер нібито протестує проти війни РФ з Україною та засуджує рішення Путіна

На сайті «Газпром-Нафта» у розділі «Новини» було опубліковано матеріал нібито від імені голови правління держкорпорації «Газпром» Олексія Міллера, в якому він засуджував військову агресію Росії проти України.

Ця заява під назвою «Альтернативна Росія» є фейковою, вважають експерти. Хто розмістив її, поки що неясно. Проте нагадаємо, що 5 квітня хакери з групи ATW, які належать до угруповання Anonymous, атакували «Газпром». У Тwitter в акаунті Anonymous TV того ж дня з'явилося повідомлення про атаку, крадіжку і «злив» деяких даних російської держкорпорації.

У фейковій заяві Міллера було сказано, що він засуджує те, що відбувається в Україні, нарікає на те, що Володимир Путін ні з ким не порадився, перш ніж розпочати «спецоперацію», а також заявляє про те, що міг би стати «гідною заміною та успішним лідером» для нашої великої батьківщини.

Зараз стаття видалена, але, перейшовши за посиланням в архів, ви можете прочитати її.

Сайт «Газпром-Нафта» недоступний, при спробі зайти на нього через VPN видає 504 помилки (це означає, що компанія має якісь проблеми з сервером).

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначив, що знає одну групу хакерів, яка могла б зробити щось подібне, але з міркувань безпеки він не став її називати.

«Я знаю принаймні один гурт, який міг зробити щось подібне саме в такому витонченому стилі, але хто це був насправді – невідомо поки що», – написав Костянтин у своєму Facebook.

Фахівець зазначив, що над зломом «Газпрому», на його думку, «попрацювали серйозні хакери». «Планово, ґрунтовно, скоординовано. Одні шукали вразливості, інші проникали в CMS та закріплювалися в цільовій системі, треті готували текст для дефейсу, четверті прибирали за собою», – написав він.

Корсун не сумнівається, що стаття – фейк. Він вважає, що ситуація в РФ «ще не настільки критична, щоб щури втекли з російського військового корабля, що тоне, настільки нахабно».

Версія «засланого козачка» також виглядає слабкою, так само як і варіант «плану Б» для Міллера, щоб цією заявою прикритися під час «нюрнберзького процесу», – підсумував Костянтин.

Нагадаємо, раніше Anonymous виклали в мережу документи російського заводу, що виготовляє танки і ППО.

Раніше хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля.

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

А ще міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.