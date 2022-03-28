Хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля

Хакери обіцяють опублікувати базу, обсяг якої становить 870 ГБ

Хакерське угруповання Anonymous зламало базу Всеросійської державної телерадіокомпаніі. Головний телеканал цієї компанії – «Россия-1», на якому працюють пропагандисти Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва та Євгеній Попов.

Про це Anonymous повідомили на своїй сторінці у Twitter.

Базу ВДТРК зламала хакерська група NB65, афілійована з Anonymous.

Загальний обсяг даних, які отримали хакери і які будуть опубліковані найближчим часом, становить 870 ГБ.

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9 — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 27, 2022

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

Раніше міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

Нещодавно хакерське угруповання Anonymous заявило про злам російського Центробанку і почало викладати дані, отримані в результаті атаки.