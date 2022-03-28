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    Хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля

    Хакери атакували пропагандистьку телерадіокомпанію РФ&nbsp; - Хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля
    Хакери атакували пропагандистьку телерадіокомпанію РФ 

    Хакери обіцяють опублікувати базу, обсяг якої становить 870 ГБ

    Хакерське угруповання Anonymous зламало базу Всеросійської державної телерадіокомпаніі. Головний телеканал цієї компанії – «Россия-1», на якому працюють пропагандисти Володимир Соловйов, Ольга Скабєєва та Євгеній Попов.

    Про це Anonymous повідомили на своїй сторінці у Twitter.

    Базу ВДТРК зламала хакерська група NB65, афілійована з Anonymous.

    Загальний обсяг даних, які отримали хакери і які будуть опубліковані найближчим часом, становить 870 ГБ.

    Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

    Раніше міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

    Нещодавно хакерське угруповання Anonymous заявило про злам російського Центробанку і почало викладати дані, отримані в результаті атаки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля