Anonymous виклали в мережу документи російського заводу, що виготовляє танки і ППО

Хакери злили в мережу базу РПЦ і Липецького мехзаводу

У Липецьку штампують компоненти для зенітно-ракетних установок

Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли. Про це повідомляють Anonymous в Twitter.

«Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html», – йдеться в повідомленні.

Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши близько 57,5 тис. електронних листів через DDoSecrets.

Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії «Мосекспертиза».

Раніше хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля.

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

А ще міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

Нещодавно хакерське угруповання Anonymous заявило про злам російського Центробанку і почало викладати дані, отримані в результаті атаки.