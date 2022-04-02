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    Anonymous виклали в мережу документи російського заводу, що виготовляє танки і ППО

    Хакери злили в мережу базу РПЦ і Липецького мехзаводу - Anonymous виклали в мережу документи російського заводу, що виготовляє танки і ППО
    Хакери злили в мережу базу РПЦ і Липецького мехзаводу
    фото з відкритих джерел

    У Липецьку штампують компоненти для зенітно-ракетних установок

    Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли. Про це повідомляють Anonymous в Twitter.

    «Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html», – йдеться в повідомленні.

    Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши близько 57,5 тис. електронних листів через DDoSecrets.

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    Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії «Мосекспертиза».

    Раніше хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля.

    Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

    А ще міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

    Читайте також: Anonymous – таємний союзник України

    Нещодавно хакерське угруповання Anonymous заявило про злам російського Центробанку і почало викладати дані, отримані в результаті атаки.

    Теги: росія окупанти війна РПЦ документи Україна хакеры окупація #stoprussia
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    Anonymous виклали в мережу документи російського заводу, що виготовляє танки і ППО