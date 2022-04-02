Anonymous виклали в мережу документи російського заводу, що виготовляє танки і ППО
У Липецьку штампують компоненти для зенітно-ракетних установок
Група хакерів Anonymous зламали базу російського Липецького механічного заводу, на якому випускають компоненти для зенітно-ракетних установок, та іншої військової техніки, а також Російської Православної церкви. Також вони оприлюднили в мережі отримані файли. Про це повідомляють Anonymous в Twitter.
«Anonymous зливає інформацію з Липецького механічного заводу. Російського виробника танків і ППО. Дані: https://anonymousleaks.live/lmz48.html», – йдеться в повідомленні.
Також хакери виклали в Інтернеті 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувавши близько 57,5 тис. електронних листів через DDoSecrets.
Крім того, хакери зламали поштові скриньки і виклали в мережі дані юридичної фірми Capital Legal Services і російської держкомпанії «Мосекспертиза».
Раніше хакери Anonymous зламали базу пропагандистського рупора Кремля.
Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.
А ще міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.
Нещодавно хакерське угруповання Anonymous заявило про злам російського Центробанку і почало викладати дані, отримані в результаті атаки.