Шойгу зробив гучну заяву про втрати армії Росії у війні
Офіційна цифра втрат Росії у війні дуже відрізняється від тієї, яку подає Україна
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати Росії в війні проти України складають 5937 осіб. Про це він сказав у зверненні, яке транслюється на російському телебаченні.
Водночас Шойгу заявив, що Україна втратила у десять разів більше людей.
«На початковому етапі війни чисельність ЗСУ становила близько 200 тис., з того часу Україна змогла мобілізувати близько 300 тис. осіб. Втрати України – близько 60 тисяч військових»
Шойгу також розповів, що у Києві знаходиться «західне командування», а також «близько тисячі західних інструкторів та найманців».
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.
Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.
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