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Шойгу зробив гучну заяву про втрати армії Росії у війні

Надія Клочко
glavcom.ua
Шойгу зробив гучну заяву про втрати армії Росії у війні
Шойгу оприлюднив офіційні дані РФ про втрати у війні
скріншот із відео

Офіційна цифра втрат Росії у війні дуже відрізняється від тієї, яку подає Україна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати Росії в війні проти України складають 5937 осіб. Про це він сказав у зверненні, яке транслюється на російському телебаченні.

Водночас Шойгу заявив, що Україна втратила у десять разів більше людей.

«На початковому етапі війни чисельність ЗСУ становила близько 200 тис., з того часу Україна змогла мобілізувати близько 300 тис. осіб. Втрати України – близько 60 тисяч військових»

Шойгу також розповів, що у Києві знаходиться «західне командування», а також «близько тисячі західних інструкторів та найманців».

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Читайте також: Указ Путіна про мобілізацію: повний текст
Теги: росія війна Сергій Шойгу

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