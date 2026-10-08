Генштаб підтвердив ураження НПЗ, який забезпечує російську армію

Під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ, здатний переробляти до 10 млн тонн сировини на рік

Сили оборони України 8 жовтня уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. Підприємство забезпечує потреби російської армії, а після удару на його території виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією військового командування, операцію здійснили підрозділи Сил оборони України. Уражений об'єкт належить до найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

«8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у Салаваті Республіки Башкортостан рф. На території підприємства виникла пожежа», – повідомили в Генштабі.

Комплекс «Газпром нефтехим Салават» спеціалізується на переробці вуглеводневої сировини та виробництві широкого асортименту нафтопродуктів. Його потужність становить до 10 млн тонн сировини на рік.

Зокрема, підприємство виготовляє автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробної й нафтохімічної промисловості.

У Генеральному штабі наголосили, що продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації. Саме тому комплекс є одним з об'єктів, ураження яких спрямоване на послаблення військово-економічного потенціалу держави-агресора.

Водночас військове командування поки не уточнило, які саме виробничі потужності підприємства зазнали пошкоджень. Інформації про масштаби пожежі, можливе зупинення виробництва або розмір завданих збитків також немає.

Генштаб підкреслив, що Україна має право завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують військові потреби Росії, у межах реалізації свого права на самооборону.

«Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації», – зазначили у військовому командуванні.

Нагадаємо, раніше в російському місті Сасово Рязанської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території найбільшого датацентру компанії «Яндекс». За повідомленнями росЗМІ, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.

У компанії підтвердили, що пожежа виникла внаслідок атаки дронів і зачепила частину інфраструктури центру обробки даних. За інформацією «Яндексу», постраждалих немає, а профільні служби працювали над ліквідацією наслідків.