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Найбільший датацентр «Яндексу» зупинив роботу після атаки дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Найбільший датацентр «Яндексу» зупинив роботу після атаки дронів
Найбільший датацентр «Яндексу» охопила пожежа після атаки дронів
фото: росЗМІ

Пожежа на об'єкті за понад 6 млрд рублів спричинила перебої в роботі хмарної інфраструктури

У російському місті Сасово Рязанської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території найбільшого датацентру компанії «Яндекс». За наявними повідомленнями, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Компанія підтвердила, що причиною загоряння стала атака безпілотних літальних апаратів. Пожежа зачепила частину інфраструктури датацентру, який забезпечує роботу цифрових сервісів та хмарних технологій.

«У датацентрі «Яндексу» в Сасово внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа, яка зачепила частину інфраструктури. Постраждалих немає, профільні служби на місці ліквідовують наслідки», – повідомили у пресслужбі компанії.

Датацентр «Яндекс ДЦ Сасово» є найбільшим центром обробки та зберігання даних компанії. Він розташований у Рязанській області Росії, приблизно за 1400 км від України.

Об'єкт призначений для розміщення десятків тисяч серверів, необхідних для функціонування сервісів «Яндексу», мережевого обладнання та хмарної платформи Yandex Cloud.

Компанія інвестувала в будівництво датацентру понад 6 млрд рублів. Заявлена енергетична потужність об'єкта становить до 12 МВт, що дозволяє забезпечувати роботу великої кількості серверного обладнання.

Після атаки з'явилася інформація про повну зупинку роботи датацентру. Водночас офіційного підтвердження повного припинення його функціонування від «Яндексу» наразі немає. Компанія повідомила лише про пожежу та пошкодження частини інфраструктури.

На тлі інциденту в роботі Yandex Cloud зафіксували значні перебої. Зокрема, повідомлялося про порушення електропостачання в одній із зон доступності хмарної платформи.

За наявною інформацією, технічні проблеми торкнулися обчислювальних потужностей, мережевої інфраструктури, систем зберігання даних та баз даних.

Також повідомлялося про збої в роботі Kubernetes, хмарних сервісів, систем штучного інтелекту, безпеки та моніторингу. Через порушення електропостачання окремі елементи хмарної інфраструктури стали недоступними для користувачів.

У Telegram-каналі Yandex Cloud підтвердили перебої з електропостачанням в одній із зон доступності платформи. Представники сервісу зазначили, що спеціалісти працюють над усуненням технічних проблем.

Водночас точні масштаби пошкоджень датацентру поки не встановлені. Також невідомо, скільки часу знадобиться для повного відновлення його роботи та стабілізації функціонування хмарних сервісів.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня в російському місті Салават у Башкортостані пролунали вибухи. Місцеві та моніторингові Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на великий нафтопереробний і нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават».

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Теги: росія дрон

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