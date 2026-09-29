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Знищено міжнародний пункт пропуску на кордоні РФ і Білорусі – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Знищено міжнародний пункт пропуску на кордоні РФ і Білорусі – ЗМІ
Судячи з оприлюднених кадрів, інфраструктура пункту пропуску суттєво постраждала внаслідок пожежі
фото: Supernova+

Під ударом опинився пункт пропуску «Красный Камень», через який проходить міжнародний автомобільний рух

На кордоні Росії та Білорусі під ударом опинився міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красный Камень». Про це повідомляє OSINT-канал Supernova+, пише «Главком».

Судячи з оприлюднених кадрів, інфраструктура пункту пропуску суттєво постраждала внаслідок пожежі. Масштаб пошкоджень може поставити під питання можливість повноцінної роботи КПП найближчим часом.

Пункт пропуску «Красный Камень» розташований на території Росії навпроти білоруського пункту «Селище» у Гомельській області. Через нього проходить автомобільний рух між Білоруссю та Росією.

Кадри палаючого КПП
Кадри палаючого КПП
фото: скриншот з відео

Інформація про атаку з'явилася на тлі кількох ударів безпілотників по транспорту в районі цього пункту пропуску. За даними білоруського видання «Флагшток», 25 та 26 вересня під удари потрапили дві білоруські фури.

Одна з вантажівок – Renault Premium, яка перевозила кавуни, – потрапила під удар приблизно за 30 км від КПП. Її кабіна повністю вигоріла, а напівпричіп отримав пошкодження. Наступного дня дрон атакував тягач DAF XF безпосередньо на в'їзді до «Красного Каменя». За даними «Флагштока», місце удару геолокували приблизно за 1380 метрів від білоруського кордону. Водії обох вантажівок не постраждали.

Це не перша атака в районі «Красного Каменя». У серпні роботу пункту пропуску вже тимчасово зупиняли через загрозу безпілотників. Російський Ространснагляд тоді підтверджував, що рух через КПП може припинятися у разі загрози атаки БпЛА.

Ще 19 вересня білоруська Транспортна інспекція рекомендувала міжнародним перевізникам не користуватися маршрутом через «Красный Камень» через загрозу атак безпілотників.

Таким чином, останні удари створюють додаткові проблеми для автомобільного сполучення між Білоруссю та Росією. Водночас офіційного підтвердження повного знищення пункту пропуску наразі немає, а його фактичний стан та можливість подальшої роботи потребують уточнення.

Варто нагадати, що російський реактивний безпілотник увечері 28 вересня знову атакував район пункту пропуску «Ягодин» на Волині поблизу кордону з Польщею. 

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Теги: дрон росія Білорусь війна

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