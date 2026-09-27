«Російські військові вбивають за їжу». Голова окупованих Олешок описала ситуацію в блокадному місті

За даними Тетяни Гасаненко, останнє повноцінне постачання продуктів до міста було 26 травня

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області російські військові самі потерпають від нестачі продовольства та відбирають їжу у місцевих жителів. Про це «Главкому» розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко для матеріалу «Не треба шукати пекло – воно в Олешках». Окуповане місто ставить світ перед страшним вибором.

Гасаненко перебуває на підконтрольній Україні території, однак підтримує зв’язок із жителями окупованої громади та отримує від них інформацію про ситуацію в місті.

За її словами, 1 вересня до Олешок намагалися дістатися п'ять автомобілів із продуктами. Машини доїхали до району двох автозаправних станцій «Близнюки», однак далі водії побачили, що дорога замінована, та вирішили повернутися. Після цього автомобілі атакували дрони.

«І чоловіки, які залишилися в місті, розуміючи, що це може бути дорога в один бік – бо там дрони висять постійно, відбуваються обстріли – йшли порозбирати ті розкриті мішки з продуктами, що лишилися», – розповіла Гасаненко. Очільниця МВА наголосила, що йшлося не про гуманітарну допомогу, а про комерційне постачання.

За її словами, гуманітарної допомоги в Олешках фактично немає вже кілька років, а можливість придбати продукти у підприємців залишалася для людей одним зі способів виживання. Гасаненко припускає, що російські військові могли навмисно зупиняти машини з продуктами, аби забрати вантаж собі. Водночас вона наголосила, що не може стверджувати цього напевно.

«Написи «Продуктов нет» написані російською мовою не для сусідів, бо з сусідами діляться, як би там не було. Це написано російською для російських солдат, які вбивають за їжу, бо самі голодні», – сказала вона.

За словами Гасаненко, російські військові забирають і продукти, які мешканці вирощують самостійно. В одному з останніх повідомлень із міста їй розповіли, що військові викопали біля будинку місцевих жителів картоплю та часник.

Очільниця Олешківської МВА також заявила, що українська сторона та міжнародні організації вже кілька місяців обговорюють різні варіанти доставки продуктів та евакуації цивільних. Однак реалізація будь-якого такого плану потребує згоди російської сторони, яка контролює територію. «Якби росіяни хотіли врятувати людей – вони б це зробили. Але для них так питання не стоїть – вони прикриваються людьми як живим щитом», – заявила Гасаненко.

Нагадаємо, ситуація у тимчасово окупованих Олешках протягом останніх місяців переросла у гуманітарну катастрофу. Російська сторона не погоджує організовану евакуацію цивільних, хоча Україна та Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляли про готовність її провести. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, люди залишаються без продуктів, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги, а деякі намагаються самостійно вибратися з міста через заміновані поля.

Критична ситуація склалася і з медичною допомогою. У місцевій лікарні залишилося лише четверо працівників, а через нестачу ліків та медичних матеріалів там фактично можуть лише зупинити кровотечу.

25 вересня на погіршення ситуації в Олешках відреагував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті. Він закликав до негайного локального припинення вогню, безперешкодного гуманітарного доступу та безпечної евакуації людей.