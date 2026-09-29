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Британія запропонувала ядерний захист країнам Балтії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британія запропонувала ядерний захист країнам Балтії
Британія поширить ядерне стримування на союзників у Європі
фото: AOP

Новий механізм зможе запрацювати навіть без активації п'ятої статті НАТО

Велика Британія запропонувала поширити свій потенціал ядерного стримування на країни Балтії та інших учасників військової коаліції «Об'єднані експедиційні сили» (JEF). Відповідну угоду планують підписати вже у листопаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Інформацію про британську пропозицію підтвердив командувач Військово-морських сил Великої Британії Гвін Дженкінс. На запитання, чи стануть британські ядерні сили головною основою стримування для країн JEF, Дженкінс відповів ствердно.

«Безумовно... адже всі країни JEF є членами НАТО. Наш потенціал ядерного стримування призначений як для НАТО, так і для нашого власного суверенного захисту. Тож за визначенням – так», – заявив він.

За інформацією Yle, країни – учасниці JEF мають підписати відповідну угоду під час зустрічі в Осло у листопаді. Домовленість фактично передбачатиме створення окремої «ядерної парасольки» для членів коаліції. Вона існуватиме поряд із розширеною системою ядерного стримування НАТО, яку забезпечують США, Велика Британія та Франція для неядерних держав – членів Альянсу.

Важливою особливістю нового механізму стане можливість його автономного застосування. За інформацією видання, для цього не буде обов'язковою активація п'ятої статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

«Об'єднані експедиційні сили» – військова коаліція під керівництвом Великої Британії. До неї, крім самої Британії, входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Таким чином, британська пропозиція охоплює всі три країни Балтії – Естонію, Латвію та Литву.

Раніше цього місяця Фінляндія також приєдналася до ініціативи з ядерного стримування під проводом Франції. Водночас ця домовленість не передбачає створення окремої «ядерної парасольки».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США розглядають можливість розширення розміщення своїх ядерних ресурсів у Європі. За даними Financial Times, найбільшу зацікавленість у такому сценарії демонструють Польща та країни Балтії.

Американські посадовці обговорюють можливість додаткового розміщення засобів ядерного стримування за межами шести держав, які вже беруть участь у програмі ядерного спільного використання НАТО. Наразі це Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина та Велика Британія.

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Теги: Балтія Велика Британія ядерна зброя росія

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