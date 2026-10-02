План Путіна

Коли Путін вчергове брязкає ядерними ракетами, це означає лише одне: є щось, що вкрай заважає йому отримати «здобич»

Путін на Валдаї знову намагався виглядати грізним і страшним

Ядерна зброя, Калінінград, війна з НАТО, катастрофічні наслідки, новий світовий порядок.

Якщо погрози Путіна на когось справили враження, особливо з кола західних союзників, – не забувайте: саме цього й прагнув скажений диктатор із ядерною кнопкою.

Той самий, який не зміг захопити Україну ані за три дні, ані за майже п’ять років, володіючи радянськими арсеналами, які планувалися проти цілого НАТО. Той Путін, який втратив понад 1,5 млн своїх найманців у цій війні.

Чому це сталося? Бо українці захищали і захищають свою землю, не піддаючись на спіритичні шоу кремля з викликанням духу кровопивць Сталіна чи Грозного.

Не закликаю легковажно ставитися до заяв кремлівських мерзотників, але нагадую: з лютого 2022 року кількість погроз із Москви ядерною зброєю обчислюється сотнями – за підрахунками міжнародних моніторингових інституцій.

Коли Путін вчергове брязкає ядерними ракетами, це означає лише одне: є щось, що вкрай заважає йому отримати «здобич». Це щось – підтримка України європейцями. Ось куди спрямований його удар. Ось чому Калінінград – чергове інспіроване виправдання.

Саме цей виступ Путіна на Валдаї має стати аргументом для Європи, чому допомога Україні є життєво важливою для її власної безпеки. Західна цивілізація зіткнулася із загрозою третьої світової війни, зупинити яку можна і потрібно спільними зусиллями в Україні.

Саме зараз у Вашингтоні вирішується, як буде застосований підписаний президентом Трампом закон Грема. Україна повинна домагатися максимально сильного удару по російських нафтових доходах, тіньовому флоту, фінансових схемах і технологіях для війни.

Тим більше, що Путін визнав: українські удари по російській нафтовій інфраструктурі завдають Росії економічних втрат.

Путін хоче, щоб після його виступів Захід рахував російські ядерні боєголовки. Нехай після рішень Заходу Путін рахує російські гроші й не має шансів збільшувати бюджети війни на наступні роки.

План Путіна: Україна виснажиться, Європа злякається, Америка захоче домовитися – не має отримати найменшого шансу.