Одеса зазнала ракетно-дронової атаки: є багато постраждалих (оновлено)

Російські війська атакували місто вночі 13 вересня та продовжили удари вранці

У ніч на 13 вересня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. У місті зафіксовано численні влучання, пошкоджено багатоповерхівку та приватні житлові будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера.

Російські війська продовжили атакувати Одесу і зранку 13 вересня. У місті знову пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Затоки, Чорноморська та Одеси. Також повідомлялося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб у напрямку Чорноморська, Лиманки та Одеси.

Станом на 12:00 відомо, що вже 20 осіб постраждало внаслідок ворожої атаки на Одесу. Серед них – дві дитини: хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження.

Унаслідок нових ударів пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Також пошкоджень зазнали склади та дитячий санаторій. Пожежа виникла й на території Ботанічного саду.

Місцеві жителі публікували у соцмережах кадри наслідків атаки. На відео видно пошкодження та пожежі, які виникли після російських ударів.

Нагадаємо, раніше в Одесі було завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому житловому будинку, пошкодженому внаслідок російської атаки. Тоді загинули двоє людей, ще 39 постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати сімох людей, серед яких двоє дітей.