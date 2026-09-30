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Генсек НАТО пояснив, навіщо Росія погрожує Альянсу ядерною зброєю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генсек НАТО пояснив, навіщо Росія погрожує Альянсу ядерною зброєю
Генсек НАТО Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Росії через Калінінград
фото: Reuters

Марк Рютте пов'язав посилення риторики Кремля із ситуацією на війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наразі не бачить безпосередньої загрози для своєї території з боку Росії. На його думку, Москва використовує ядерні погрози, щоб відвернути увагу союзників від перебігу війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Заява Рютте пролунала після повідомлень про лист Росії до НАТО. За даними ЗМІ, Москва застерегла Альянс від можливих спроб ізолювати Калінінградську область від решти території РФ та пригрозила застосуванням усього доступного арсеналу, зокрема ядерної зброї.

Генсек НАТО відмовився підтверджувати зміст російського листа. Водночас він наголосив, що Альянс готовий захищати територію держав-членів у разі виникнення загрози.

«Ми до цього готувалися, ми це планували, і це стосується всього НАТО. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Цієї загрози немає, і якщо щось трапиться, ми готові їй протистояти», – заявив Рютте на саміті Euronews з питань оборони та космосу.

Генсек також заявив, що не сприймає російські погрози як свідчення здатності Москви перемогти НАТО у прямому протистоянні. Водночас, за його словами, Альянс має реагувати на подібну риторику.

«Усім відомо, що він ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно. Але, звичайно, ми повинні відповісти та чітко заявити, що НАТО є оборонним альянсом, і зупинити війну в Україні та припинити ядерні загрози», – наголосив Рютте.

За оцінкою генсека, посилення російської риторики пов'язане з перебігом війни проти України. Він заявив, що Москва намагається розділити союзників та змістити їхню увагу з подій на фронті.

Рютте навів дані НАТО, згідно з якими російська армія щомісяця втрачає близько 43 тис. військовослужбовців убитими або важко пораненими. За його словами, ситуація для України зараз краща, ніж рік тому, а міжнародні партнери продовжують надавати Києву військову підтримку.

Генсек НАТО закликав держави-члени Альянсу зберігати спокій, нарощувати оборонні інвестиції та продовжувати підтримку України.

Нагадаємо, 30 вересня посольство Росії в Ірландії заявило, що у разі спроби НАТО заблокувати або ізолювати Калінінград Москва готова використати весь свій арсенал, зокрема ядерну зброю. Російська сторона також заявила про можливість «превентивних ударів» по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО.

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Теги: росія НАТО

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