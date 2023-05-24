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Годинник китайського імператора продали на аукціоні за приголомшливу ціну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Годинник китайського імператора продали на аукціоні за приголомшливу ціну
годинник останнього китайського імператора викупили за $5,1 мільйона
фото: Bloomberg

На аукціоні найдорожчим годинником з коли-небудь проданих став Patek Philippe «Grandmaster Chime», у якого ніколи не було власника

Годинник Patek Philippe, який носив останній імператор китайської династії Цін, продали за 5,1 млн американських доларів у вівторок на аукціоні в Гонконзі. Про це повідомляє Bloomberg.

Пуї, останній імператор династії Цін, передав годинник своєму перекладачеві Георгію Перм’якову, який був компаньйоном Пуї, коли той був ув’язнений у Радянському Союзі між 1945 і 1950 роками. По цей день невідомо, коли і як сам Пуї отримав цей годинник, який був виготовлений у 1937-му році.

Спочатку Phillips оцінював годинник у понад 3 мільйони доларів, хоча минулі аукціони предметів із походженням часто перевищували оцінки.

У 2019 році він був проданий за 31 мільйон доларів США.

Династія Цін – маньчжурська імператорська династія, що керувала Китаєм у 1636–1912 після ліквідації династії Мін.

Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку на аукціон виставили повну єврейську Біблію за $38,1 мільйона. Це одна з найвищих цін на книгу чи історичний документ, які коли-небудь продали на аукціоні.

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Теги: Укрнафта аукціон

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