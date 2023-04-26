Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Чайка», на якій їздив Єльцин: у Полтаві продається цікавий автомобіль

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Чайка», на якій їздив Єльцин: у Полтаві продається цікавий автомобіль
У Полтаві продають унікальний лімузин ГАЗ-14 «Чайка» з цікавою історією
фото з відкритих джерел

Продавці планують виручити за «Чайку» понад 1,2 млн грн

Полтавська облрада виставила на аукціон рідкісний представницький седан ГАЗ-14 «Чайка». Автомобіль має відмінний стан та багату історію, а продавці стверджують, що на ньому їздили Щербицький та Єльцин. Про це йдеться на сайті Prozorro. 

«Чайка» останніми роками не експлуатувалася
«Чайка» останніми роками не експлуатувалася
фото з відкритих джерел

Ретромобіль вже втретє з початку року був виставлений на аукціон Prozorro представниками Полтавської обласної ради. І втретє безуспішно. За радянський ретро лімузин планують виручити не менше 1,2 млн грн (майже $32 тис.).

ГАЗ-14 був послідовником легендарної «тринадцятої» Чайки і став більш сучасним та комфортабельним автомобілем для представників тогочасної владної верхівки у 80х-90х роках. Цей автомобіль в часи СРСР належав до московського державного гаражу: на ньому возили Бориса Єльцина, коли він працював у Московському міському комітеті КПРС. Лише в 1992 автомобіль був переданий до Полтави.

«Чайка», на якій їздив Єльцин: у Полтаві продається цікавий автомобіль фото 1
Інтер'єр седана майже в ідеальному стані
Інтер'єр седана майже в ідеальному стані
фото з відкритих джерел

У Полтаві автомобіль експлуатувався лише для високопосадовців, які відвідували регіон. За чутками, одним із них був Перший Секретар ЦК КПУ в 1972-1989 роках Володимир Щербицький. Пізніше «Чайку» використовували лише як автомобіль для весіль. Останні чотири роки седан був у гаражі, тому його вирішили продати на аукціоні.

«Чайка» відмінно збереглася і не потребує ремонту
«Чайка» відмінно збереглася і не потребує ремонту
фото з відкритих джерел

Незалежна оцінка вартості показала, що автомобіль коштує приблизно 700 тис. грн. Проте власники хочуть отримати за «Чайку» щонайменше 1,2 млн грн, які стали стартовою ціною на аукціоні. Усі виручені гроші спрямують на покращення матеріально-технічної бази підприємства.

Нагадаємо, що нещодавно на блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі . До слова, уряд заборонив українцям наносити російську символіку на номерні знаки автомобілів. 

Теги: Полтава аукціон автомобіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британці пишуть про двійника принца: З'явилися рідкісні кадри Гаррі без Меган
Скандал з принцом Гаррі: британська поліція розшукує його двійника
19 квiтня, 14:31
В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати
В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати
1 квiтня, 02:36
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі: що відомо
10 квiтня, 14:10
Volkswagen планує виготовити 3 млн. невеликих електромобілів на двох своїх заводах в Іспанії
Концерн Volkswagen анонсував випуск двох нових електрокарів
8 квiтня, 04:12
Уряд заборонив українцям наносити російську символіку на номерні знаки автомобілів
Уряд заборонив українцям наносити російську символіку на номерні знаки автомобілів
24 квiтня, 13:26
Полтавського міського голову звільнено із займаної посади на виконання вироку суду
Мера Полтави Мамая звільнено з посади
14 квiтня, 13:49
Автівка на своєму шляху збила і травмувала сімох людей
У Франції автомобіль на шаленій швидкості врізався у натовп людей (відео)
15 квiтня, 11:11
Співробітники військкомату та поліції роздали повістки учасникам заходу автолюбителів
У Києві військкоми вручили повістки любителям гучного дрифту
24 квiтня, 01:26
Місто  Херсон ворог обстріляв три рази
На Херсонщині росіяни поцілили у школу та автівку, атакували Оріхів: ситуація в регіонах
24 квiтня, 10:51

Суспільство

Кіпр виселить 3000 українських біженців з готелів: у чому причина
Кіпр виселить 3000 українських біженців з готелів: у чому причина
«Чайка», на якій їздив Єльцин: у Полтаві продається цікавий автомобіль
«Чайка», на якій їздив Єльцин: у Полтаві продається цікавий автомобіль
Заморозки в Україні: синоптики дали прогноз погоди на 27 квітня
Заморозки в Україні: синоптики дали прогноз погоди на 27 квітня
Хвилина мовчання: згадаймо Євгена Кобзаря, який ціною життя намагався врятувати побратима
Хвилина мовчання: згадаймо Євгена Кобзаря, який ціною життя намагався врятувати побратима
Церковний календар: православні свята у травні 2023 року
Церковний календар: православні свята у травні 2023 року
Грози та дощі: прогноз погоди в Україні на 26 квітня
Грози та дощі: прогноз погоди в Україні на 26 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
18K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
6704
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
6084
День доньки – російське свято? Уся правда про 25 квітня
5221
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
4129
Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту