«Чайка», на якій їздив Єльцин: у Полтаві продається цікавий автомобіль

Продавці планують виручити за «Чайку» понад 1,2 млн грн

Полтавська облрада виставила на аукціон рідкісний представницький седан ГАЗ-14 «Чайка». Автомобіль має відмінний стан та багату історію, а продавці стверджують, що на ньому їздили Щербицький та Єльцин. Про це йдеться на сайті Prozorro.

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«Чайка» останніми роками не експлуатувалася фото з відкритих джерел

Ретромобіль вже втретє з початку року був виставлений на аукціон Prozorro представниками Полтавської обласної ради. І втретє безуспішно. За радянський ретро лімузин планують виручити не менше 1,2 млн грн (майже $32 тис.).

ГАЗ-14 був послідовником легендарної «тринадцятої» Чайки і став більш сучасним та комфортабельним автомобілем для представників тогочасної владної верхівки у 80х-90х роках. Цей автомобіль в часи СРСР належав до московського державного гаражу: на ньому возили Бориса Єльцина, коли він працював у Московському міському комітеті КПРС. Лише в 1992 автомобіль був переданий до Полтави.

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Інтер'єр седана майже в ідеальному стані фото з відкритих джерел

У Полтаві автомобіль експлуатувався лише для високопосадовців, які відвідували регіон. За чутками, одним із них був Перший Секретар ЦК КПУ в 1972-1989 роках Володимир Щербицький. Пізніше «Чайку» використовували лише як автомобіль для весіль. Останні чотири роки седан був у гаражі, тому його вирішили продати на аукціоні.

«Чайка» відмінно збереглася і не потребує ремонту фото з відкритих джерел

Незалежна оцінка вартості показала, що автомобіль коштує приблизно 700 тис. грн. Проте власники хочуть отримати за «Чайку» щонайменше 1,2 млн грн, які стали стартовою ціною на аукціоні. Усі виручені гроші спрямують на покращення матеріально-технічної бази підприємства.

Нагадаємо, що нещодавно на блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі . До слова, уряд заборонив українцям наносити російську символіку на номерні знаки автомобілів.